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Kilis'te Zeytin Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Kilis'te Zeytin Festivali Coşkuyla Tamamlandı
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Kilis'te düzenlenen Zeytin Festivali kapanışında yapılan konser büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve İsmail Özkan sahne alırken, festivaldeki lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kilis'te Zeytin Festivali'nin kapanışında düzenlenen konser yoğun ilgi gördü.

Kilis Valiliği ile Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Kilis Kent Konseyi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Zeytin Üreticileri Birlik Başkanlığı önderliğinde Zeytinyağı Festivali düzenlendi. Festivalin son gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve ses sanatçısı İsmail Özkan, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa bir konser verdi. Zeytin Festivalinin son gününde konsere Kilisliler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçıların şarkılarına eşlik eden Kilisliler gönüllerince eğlendi.

Kilis'te düzenlenen Zeytin Festivali'nde zeytinyağından yaptıkları yemekleri vatandaşların tatması için festival alanında kurulan çadırda vatandaşlara tattırdığını söyleyen Serap Suat, "Kilis Valiliğinin düzenlemiş olduğu Zeytin Festivalinin son günündeyiz. Kilis'in emekçi kadınlarının zeytinyağından yapmış olduğu yemekleri burada stantlarda getirerek vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu festivalin her yıl yapılmasını istiyoruz çünkü çok güzel zaman geçiriyoruz. Festivale yemek yapıp getiren kadınlarımız çok memnun kaldılar. Bu festivallerin her sene yapılmasını istiyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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