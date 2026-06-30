Haberler

Karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri arttı

Karne zili çaldı, Suriyelilerin gönüllü dönüşleri arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Suriyeli öğrenciler aileleriyle birlikte gönüllü olarak ülkelerine dönüyor. Öğrenciler Türkiye'deki misafirperverlik için teşekkür etti.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte gönüllü dönüş yoğunluğu yaşandı. Karne heyecanı yaşayan Suriyeli öğrenciler aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan ve karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Gümrük sahasında araç kuyruğu 1 kilometreye yaklaşırken, Türkiye'de eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeye başladı; öğrencilerin yanlarında getirdikleri eşyalarla dolu valizler ve çantalar da dönüş hareketliliğine eşlik etti.

"Çevremdeki insanlar bana Türk gibi davrandı"

Suriyeli gençlerden Cafer Şular, Türkiye'de lise eğitimini tamamladığını belirterek, üniversite eğitimine Suriye'de devam edeceğini söyledi. Türkiye'ye ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini ifade eden Şular, "İlk başta bilmiyordum, sonra Türkçe öğrendim. Burada hem okudum hem de ara ara çalıştım. Çevremdeki insanlar bana Türk gibi davrandı. Sıfırdan yeni bir dil öğrendiğim için çok mutlu oldum. Liseyi bitirdim, şimdi ülkeme dönüyor ve üniversiteyi orada okuyacağım" dedi.

"Türkiye bizi çok iyi ağırladı"

Ülkesine dönen Ömer Şular ise Türkiye'de gördüğü misafirperverliği unutmayacağını belirterek, "Türkiye bizi çok iyi ağırladı. Çok güzel günler geçirdik. Karnem de iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karne aldıktan sonra ailesiyle birlikte gönüllü dönüş yapan minik Suriyeli Hediye Hamşo da Türkiye'ye teşekkür etti. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli personel ise Hediye Hamşo'ya karne hediyesi olarak bisküvi vererek uğurladı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cansız bedenini saklarken can verdi

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini saklarken can verdi
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler