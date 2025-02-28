Kilis'te Ramazan Ayı İle İlk Teravih Namazı Coşkusu
Kilis'te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, ilk teravih namazı için camilere akın etti. Hacı Cümbüş Camii'nde gerçekleştirilen namaza yoğun ilgi gösterildi ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt cemaate vaaz verdi.
Kilis'te Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.
2025 yılının ilk teravih namazı, Hacı Cümbüş Camii'nde yoğun katılımla eda edildi. Cemaat, Ramazan'ın manevi atmosferini hissetmek için camiyi doldurdu. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Ramazan ayı ile ilgili Hacı Cümbüş Camii'nde cemaate vaaz verdi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel