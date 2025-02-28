Kilis'te Ramazan Ayı İle İlk Teravih Namazı Coşkusu

Kilis'te Ramazan ayının gelişiyle birlikte vatandaşlar ilk teravih namazı için camilere akın etti.

2025 yılının ilk teravih namazı, Hacı Cümbüş Camii'nde yoğun katılımla eda edildi. Cemaat, Ramazan'ın manevi atmosferini hissetmek için camiyi doldurdu. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Ramazan ayı ile ilgili Hacı Cümbüş Camii'nde cemaate vaaz verdi. - KİLİS