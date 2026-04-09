Kilis'te Polis Haftasında şehitler için mevlit okutuldu
Kilis'te Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Hacı Mehmet Kazancıoğlu Camii'nde mevlit programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okunarak şehit polisler anıldı. Düzenlenen programa Kilis Vali Yardımcısı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ile kent protokolü katıldı. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı