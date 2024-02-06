Kilis'te Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kilis'te Miraç Kandili dualarla idrak edilirken, kent genelindeki tüm camilerde vatandaşlar tarafından yoğunluk oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kilis'te vatandaşlar, Miraç Kandil'inde akşam namazından sonra camilere alın etti. Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif ve vaaz verildi. Ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu. Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelen gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Kilis Müftülüğünce Kayabaş Camisinde Mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. - KİLİS