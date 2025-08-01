Kilis'te Meyan Kökü Şerbetine Yoğun İlgi

Kilis'te Meyan Kökü Şerbetine Yoğun İlgi
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Yaz aylarında serinletici etkisi ve sağlık faydaları nedeniyle Kilis'te meyan kökü şerbeti, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 15 yıldır şerbetçilik yapan Selahattin İncirli, şerbetin böbrek taşlarına iyi geldiğini, mide şişkinliğini azalttığını belirtti.

Kilis'te yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, hem serinletici etkisiyle hem de sağlığa faydalarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kilis'te 15 yıldır şerbetçilik yapan Selahattin İncirli, yaz aylarında serinletici içecek olan şerbetlere yoğun ilgi olduğunu söyledi. İncirli, özellikle meyan kökü şerbetinin hem serinletici etkisi hem de sağlık açısından faydaları nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Meyan kökü, limonata ve çeşitli şerbetler sattığını belirten Selahattin İncirli, "Yaz aylarında şerbete yoğun ilgi var. Özellikle meyan kökü şerbeti tercih ediliyor. Böbrekteki taş ve kumu döker, mide şişkinliğini alır. Şifalıdır. Genellikle meyan kökü tercih ediliyor" dedi.

Her sabah şerbet içmeye geldiğini belirten Hüseyin Yemenicioğlu ise "Soğuk şerbetimi içmeden güne başlamam. Sıcak havalarda çok iyi geliyor, serin serin şerbetimizi içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Mustafa Tuna da, "Bu sıcak yaz günlerinde özellikle Kilis'imizin meyan şerbeti çok güzel. Selahattin ustamız bu işte bir numara. Kilis'e gelen herkese meyan kökü şerbetini ve limonatayı tavsiye ederim. Tansiyona ve birçok rahatsızlığa iyi gelir, tam bir şifa kaynağıdır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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