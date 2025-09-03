Kilis'te Mevlid Kandili Coşkusu
Kilis'te gerçekleştirilen Mevlid Kandili programları, camilerin dolup taşmasına sebep oldu. Vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak için bir araya gelirken, İl Müftüsü Alettin Bozkurt da kandilin önemini anlattı.
Kilis'te Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda camiler doldu taştı. Vatandaşlar, manevi atmosferde bir araya gelerek kandil sevincini yaşadı.
Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından ilahiler seslendirildi. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sohbetinde Mevlid Kandili'nin önemine vurgu yaparak, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin insanlık için taşıdığı anlamı anlattı.
Gece boyunca süren program, yapılan dualar ve sohbet sonrası sona erdi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel