Haberler

Kilis'te Mevlid Kandili Coşkusu

Kilis'te Mevlid Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te gerçekleştirilen Mevlid Kandili programları, camilerin dolup taşmasına sebep oldu. Vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunu kutlamak için bir araya gelirken, İl Müftüsü Alettin Bozkurt da kandilin önemini anlattı.

Kilis'te Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda camiler doldu taştı. Vatandaşlar, manevi atmosferde bir araya gelerek kandil sevincini yaşadı.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından ilahiler seslendirildi. Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, sohbetinde Mevlid Kandili'nin önemine vurgu yaparak, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin insanlık için taşıdığı anlamı anlattı.

Gece boyunca süren program, yapılan dualar ve sohbet sonrası sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

İş insanının cansız bedeni günler sonra denizden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.