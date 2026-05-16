Haberler

Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı

Kilis'te engelli gençler temsili askerlik yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te engelli gençler, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı. Vali Kalaylı, gençlerin heyecanının ve ailelerinin gururunun çok değerli olduğunu belirtti.

Kilis'te engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker olmanın gururunu yaşadı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa aileleriyle birlikte katılan engelli bireyler, askeri üniformalarını giyerek eğitim alanına çıktı. Törende askerlik yemini eden gençlere temsili terhis belgeleri, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Programda konuşan Vali Kalaylı, "Bugün burada çok anlamlı ve kıymetli bir tabloya hep birlikte tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin özel olan kardeşlerimizin yaşadığı heyecan, ailelerinin gözlerindeki gururla daha da değer kazanmaktadır" dedi.

Askerlik vazifesinin millet için her zaman vatan sevgisinin, bayrağa bağlılığın ve birlik ruhunun güçlü bir simgesi olduğunu ifade eden Kalaylı, gençlerin yaşadığı heyecanın kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Öte yandan, program kapsamında jandarma köpeğinin yaptığı gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, geçit töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti