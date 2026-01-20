Haberler

41 yıllık saat ustası 54 yıldır antika saatleri onarıyor

41 yıllık saat ustası 54 yıldır antika saatleri onarıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te 54 yıllık saat ustası Ahmet Çınaroğlu, antika saatleri onarıp mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Gençlere zanaat sahibi olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çınaroğlu, her mesleğin kıymetli olduğunu vurguladı.

Kilis'te 41 yıldır usta olarak çalışan Ahmet Çınaroğlu, 54 yıldır sürdürdüğü saat tamirciliğinde özellikle antika saatleri onararak mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Kilis'te yaşayan 66 yaşındaki saat ustası Ahmet Çınaroğlu, 54 yıldır sürdürdüğü mesleğiyle adeta zamana ince ayar veriyor. Doğup büyüdüğü memleketinde saat tamiriyle uğraşan Çınaroğlu, özellikle antika saatleri onararak unutulmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Yaklaşık 10 metrekarelik dükkanında yıllardır saat tamiri yapan Çınaroğlu, 41 yıldır usta olarak çalıştığını belirterek, mesleğe başladığı günden bu yana büyük bir tecrübe edindiğini söyledi. Şu anda yanında çırak bulunmadığını dile getiren Çınaroğlu, geçmişte 2 usta ve 2 kalfa yetiştirdiğini ifade etti.

Her mesleğin zor ve kolay yönleri olduğunu söyleyen Çınaroğlu, "Yıllardır bu işin içindeyim. Saatin arızasına göre bazen 2 saatte tamir ettiğim oluyor. Bu meslek çok ince bir iştir. Dünyada bundan daha ince bir meslek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Gençlere zanaat sahibi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Ahmet Çınaroğlu, "Her meslek güzeldir, her sanat değerlidir. Her meslekte para vardır. Ben bu meslek sayesinde üç çocuğumu büyüttüm. Alın teriyle kazanılan her iş kıymetlidir" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti