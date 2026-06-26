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Kilis'te 45 bin 713 öğrenci karne aldı

Kilis'te 45 bin 713 öğrenci karne aldı
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Kilis'te 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 45 bin 713 öğrenci karne alırken, 2 bin 691 öğretmen yaz tatiline girdi. Vali Vekili Okan Dağlı, öğrencilere tablet bağımlılığından uzak durmaları ve bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kilis'te 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 45 bin 713 öğrenci karne almanın sevincini yaşarken, 2 bin 691 öğretmen de yaz tatiline girdi.

Kilis Mehmet Ferhat Koçarslan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kilis Vali Vekili Okan Dağlı katıldı. Sınıfları ziyaret eden Dağlı, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıtarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Törende öğrencilerle sohbet eden Vali Vekili Okan Dağlı, yaz tatilini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Çocukların teknolojik cihazlarla fazla vakit geçirmemesi gerektiğini belirten Dağlı, tatil boyunca bol bol kitap okumalarını istedi.

Öğrencilerin kendisinden sık sık tablet isteğinde bulunduğunu ifade eden Dağlı, "Genelde öğrencilere 'Bizden bir isteğiniz var mı?' diye sorduğumuzda 'Tablet hediye edecek misiniz? sorusunu alıyoruz. bağımlılığından uzaklaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle tatilde kitap okumaya ve sosyal etkinliklere daha fazla zaman ayırmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Program, öğrencilere karnelerinin dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz'de katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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