Kilis'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinliği
Kilis'te Dünya Ormancılık Günü kapsamında 5 bin servi fidanı vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlikte fidanlara yoğun ilgi gösterilirken, orman varlığını artırmak ve çevre bilincini güçlendirmek hedefleniyor.
Kilis'te 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında vatandaşlara 5 bin servi fidanı dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar fidanlara yoğun ilgi gösterdi.
Yetkililer, orman varlığını artırmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, isteyen vatandaşların Kilis Orman İşletme Müdürlüğü'nden de servi fidanı temin edebileceğini belirtti.
Ormancılık Günü dolayısıyla yapılan fidan dağıtımının doğaya katkı sunacağına dikkat çeken yetkililer, ağaçlandırma çalışmalarına destek vermek isteyen herkesi fidan dikmeye davet etti. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel