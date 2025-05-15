Kilis'te 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Kilis'te 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi
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Kilis'te 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kilis'te 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Hacı Cümbüş Camii önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çağlan, İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun' yazılı pankart eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da 'Sevgi ve Bağlılığın En Güçlü Kalesi Ailedir' yazılı pankart taşıyarak etkinliğe destek verdi.

" Aile, bizim geleceğimizdir"

Yürüyüşün ardından konuşan Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Demirbilek, "Bir süredir ilimizde Aile Yılı kapsamında çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bugün de farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Yıl boyunca tüm kurumlarımız aileye yönelik çalışmalar yapacak. Aile, bizim geleceğimizdir. Ailemizi korumak, güçlendirmek ve yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. Bu etkinlik, bunun bir parçasıydı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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