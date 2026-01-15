Haberler

Kilis'e özgü kurabiyeler kandillerde dağıtılıyor

Kilis’e özgü kurabiye, kandil geceleri ve özel günlerde büyük ilgi görüyor. Misafirlere dağıtılarak geleneklerin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Üçüncü kuşak tatlıcı Uğur Bekan, kurabiyenin yapım sürecini ve talebin artışını aktarıyor.

Kilis'e özgü kurabiye, kandillerde ve özel günlerde kent genelinde yoğun ilgi görüyor. Yıllardır sürdürülen bu ikram kültüründe, Kilis kurabiyesi misafirlere ve komşulara dağıtılarak sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Kilis'e özgü lezzetlerden biri olan Kilis kurabiyesi, kandil geceleri ve özel günlerde kentte yıllardır yaşatılan gelenekler arasında yer alıyor. Kandil simidi yerine kurabiye ikram edilen Kilis'te, bu özel lezzet misafirlere dağıtılıyor. Üçüncü kuşak tatlıcı olduğunu belirten Uğur Bekan, Kilis kurabiyesinin özellikle kandillerde ve özel günlerde yoğun talep gördüğünü söyledi. Bekan, "Kilis'te kandil simidi yerine kurabiye ikram edilir. Vatandaşlarımız kurabiyeyi alır, komşularına ve misafirlerine dağıtır. Biz 12 ay boyunca Kilis kurabiyesi üretimi yapıyoruz" dedi.

Kurabiyenin yapım süreci hakkında da bilgi veren Bekan, "Kilis kurabiyesi yağ, şeker, un ve irmiğin bire bir ölçüde karıştırılmasıyla yoğrulur. Ardından şeker eklenir ve serin fırında bir süre pişirilir. Genellikle çayın yanında tüketilir, misafirlere ikram edilir. Kilis'e ait bir pasta çeşididir. İsteğe göre fıstıklı da yapılabiliyor ve her zaman tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yakup Zahteroğlu ise Kilis kurabiyesinin köklü bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Kilis'te kurabiye geleneği atalarımızdan bize kalan bir alışkanlık. Mübarek gecelerde, kandillerde ve cuma günlerinde dağıtılır. Biz de alıp misafirlerimize ve komşularımıza ikram ederiz. Ustamızın kurabiyesi gerçekten çok güzel, ağızda dağılıyor" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
