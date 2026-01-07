Kilis Valiliğine Ömer Kalaylı Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan ve 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kilis Valisi değişti.

Kararname kapsamında Kilis Valisi Tahir Şahin, Trabzon Valiliği'ne atanırken, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis'in yeni Valisi oldu.

Kilis Valiliği'ne atanan Ömer Kalaylı kimdir?

1979 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Ömer Kalaylı, ilk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kalaylı, 2003 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Gaziantep Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Adaylık sürecinde Yavuzeli ve Araban Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunan Kalaylı, Ankara TÖMER'de Fransızca dil eğitimi aldı. 25 Eylül 2004 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilen Kalaylı, Franche-Comté Üniversitesine bağlı CLA Dil Okulunda Fransızca eğitim gördü. Bu süreçte Paris'te ENA cole Nationale d'Administration bünyesinde düzenlenen ve "Fransa'da Valilik Kurumu, Adem-i Merkeziyet, Yönetimin Modernleşmesi ve Devlet Reformu" konularını kapsayan eğitim programına katıldı.

Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarıyla tamamlayan Ömer Kalaylı, kura ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine atanarak yaklaşık 1 buçuk yıl görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kaymakamlığı (2007-2009), Sivas'ın Gürün ilçesi Kaymakamlığı 2009-2013, Sivas Vali Yardımcılığı 2013-2016, Sakarya Akyazı Kaymakamlığı (2016-2018), Uşak Vali Yardımcılığı ve Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı 2019-2022 görevlerinde bulundu.

Kalaylı, 21 Aralık 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve Çin'in yönetim sistemi konulu kısa dönem yurt dışı eğitim programına katıldı.

İkinci üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümünde 2016 yılında tamamlayan Kalaylı, aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümünden ise 2022 yılında mezun oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Kalaylı, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. - KİLİS