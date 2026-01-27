Haberler

Kilis'in asırlık lezzeti zahter, kahvaltı sofralarının şifa deposu

Kilis'in asırlık lezzeti zahter, kahvaltı sofralarının şifa deposu
Kilis mutfağının tarihi lezzetlerinden biri olan zahter, kış aylarında sofralarda sıkça yer alıyor. Usta Yakup Zahteroğlu, zahterin hem lezzetli hem de vücut direncini artıran şifa deposu bir karışım olduğunu belirtiyor.

Kilis mutfağının asırlardır değişmeyen lezzetlerinden biri olan zahter, özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Şifa deposu olarak bilinen zahter, içerdiği doğal ürünlerle vücut direncini artırıyor.

Zahter ustası Yakup Zahteroğlu, zahter yapımını bu mesleğin ustalarından Ömer Şekeroğlu'ndan öğrendiğini belirterek, zahterin Kilis'te atadan kalma bir gelenek olduğunu söyledi. Zahteroğlu, "Zahter, yüzyıllardır Kilis'te herkesin kendi evinde karıştırarak yaptığı bir lezzettir. Nenelerimiz kış hazırlığı olarak zahteri evde yapardı" dedi.

"Bir kış boyunca tüketilirdi"

Zahterin içeriği hakkında bilgi veren Zahteroğlu, karışımda leblebi, menengiç, karpuz çekirdeği, tarhana, kavurga, susam (küncü), rezene, kişniş, kekik, yer fıstığı, sumak, toz biber ve kimyon gibi ürünlerin yer aldığını ifade etti. Eskiden makine olmadığı için tüm malzemelerin dibekte dövüldüğünü anlatan Zahteroğlu, "Bir kış boyunca tüketilirdi. Yıl sonunda veya yılbaşında yapılan zahter, özellikle kışın daha lezzetli olur" dedi.

"Vücudun direncini artırır"

Zahterin en önemli özelliklerinden birinin zeytinyağıyla çiğ tüketilmesi olduğunu vurgulayan Zahteroğlu, "Sabah aç karnına zeytinyağına bandırılıp yenir. Bu şekilde tüketildiğinde vücudun direncini artırır. Genellikle kış yiyeceğidir ama yazın da ekmek arası yiyenler var" diye konuştu.

Zahteri tadan vatandaşlar ise bu yöresel lezzetin çok lezzetli ve şifa deposu olduğunu belirterek, faydalarının saymakla bitmediğini dile getirdi. - KİLİS

