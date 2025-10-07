Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze'ye Destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla tekbirler getirip dualar ederek Filistin halkına destek verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte sloganlar atıldı, tekbirler getirildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın sonunda öğrenciler gökyüzüne balonlar uçurarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin halkına yapılan zulmün tüm insanlığa yapılmış bir saldırı olduğunu belirten ve öğrenciler adına açıklama yapan Ali Anamur, "Siyonist işgalcileri destekleyen her türlü ürünün boykot edilmesini talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki Gazze'de yaşanan bu vahşet sadece Filistinlilere değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bizler Filistin halkının yanında olduğumuzu ve onların acılarını yüreklerimizde hissettiğimizi ilan ediyoruz" diye konuştu - KİLİS