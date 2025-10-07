Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencilerinden Gazze'ye Destek

Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için dualar ederek Filistin halkına destek verdiler. Etkinlikte tekbirler getirildi, sloganlar atıldı ve gökyüzüne balonlar uçuruldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte sloganlar atıldı, tekbirler getirildi, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın sonunda öğrenciler gökyüzüne balonlar uçurarak Filistin'e destek mesajı verdi.

Filistin halkına yapılan zulmün tüm insanlığa yapılmış bir saldırı olduğunu belirten ve öğrenciler adına açıklama yapan Ali Anamur, "Siyonist işgalcileri destekleyen her türlü ürünün boykot edilmesini talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki Gazze'de yaşanan bu vahşet sadece Filistinlilere değil, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Bizler Filistin halkının yanında olduğumuzu ve onların acılarını yüreklerimizde hissettiğimizi ilan ediyoruz" diye konuştu - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
