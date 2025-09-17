Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Jandarma Bilgilendirme Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Jandarma Bilgilendirme Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış programı kapsamında Jandarma, öğrencilere görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Trafik güvenliği, aile içi şiddetle mücadele ve çevre koruma konuları ele alındı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış programı kapsamında, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinde görevli jandarma personeli, öğrencilere Jandarmanın görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, jandarmanın sorumluluk alanları, trafik güvenliği, aile içi şiddetle mücadele çalışmaları ve çevre ile hayvanların korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler anlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Anlaşma tamam! Paraya para demeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.