Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Jandarma Bilgilendirme Etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış programı kapsamında, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinde görevli jandarma personeli, öğrencilere Jandarmanın görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, jandarmanın sorumluluk alanları, trafik güvenliği, aile içi şiddetle mücadele çalışmaları ve çevre ile hayvanların korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler anlatıldı. - KİLİS