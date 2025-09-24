Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 'Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 'Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, kadın ve aile dostu kent olma hedefleri doğrultusunda yapılan çalıştayda akademisyenler ve kamu temsilcileri bir araya geldi. Etkinlik, kadınların sosyal hayattaki rolü ve aile yaşamının güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı. KADAMER Müdürü Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis'in kadın ve aile dostu bir kent kimliği kazanması için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti.

Çalıştayda KADAMER Müdürü Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit, kentte yaşayan yaklaşık 200 kişiyle yapılan araştırmanın bulgularını içeren bir sunum yaptı. Geçit, Kilis'in kadın ve aile dostu bir şehir olup olmadığına dair nitel ve nicel verileri katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ilk oturumu "Kilis Kadın Dostu Bir Kent mi?" başlığıyla düzenlendi. Bu bölümde, kadınların sosyal hayattaki yeri, kent yaşamına katılımı ve karşılaştıkları fırsatlar ele alındı. İkinci oturumda ise "Kilis Aile Dostu Bir Kent mi?" başlığıyla aile yaşamının güçlendirilmesi, sosyal destek mekanizmaları ve kent planlamasında aile odaklı politikaların önemi tartışıldı.

Çalıştay, raporların hazırlanması ve sonuçların paylaşılmasının ardından kapanış oturumu ve belge takdimiyle sona erdi. Etkinlik kapsamında ayrıca 25 Eylül'de Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle şehir gezisi gerçekleştirilecek.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından organize edilen çalıştay, kadın ve aile odaklı politikaların geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir

Erdoğan'dan Macron'a dünyaya rahat bir nefes aldıracak öneri
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.