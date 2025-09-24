Kilis 7 Aralık Üniversitesi, "Kadın ve Aile Dostu Kent Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Abdullah Enveri Kütüphane ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı. KADAMER Müdürü Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Kilis'in kadın ve aile dostu bir kent kimliği kazanması için yapılması gereken çalışmalara dikkat çekti.

Çalıştayda KADAMER Müdürü Öğr. Gör. Gizem Taş Geçit, kentte yaşayan yaklaşık 200 kişiyle yapılan araştırmanın bulgularını içeren bir sunum yaptı. Geçit, Kilis'in kadın ve aile dostu bir şehir olup olmadığına dair nitel ve nicel verileri katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ilk oturumu "Kilis Kadın Dostu Bir Kent mi?" başlığıyla düzenlendi. Bu bölümde, kadınların sosyal hayattaki yeri, kent yaşamına katılımı ve karşılaştıkları fırsatlar ele alındı. İkinci oturumda ise "Kilis Aile Dostu Bir Kent mi?" başlığıyla aile yaşamının güçlendirilmesi, sosyal destek mekanizmaları ve kent planlamasında aile odaklı politikaların önemi tartışıldı.

Çalıştay, raporların hazırlanması ve sonuçların paylaşılmasının ardından kapanış oturumu ve belge takdimiyle sona erdi. Etkinlik kapsamında ayrıca 25 Eylül'de Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle şehir gezisi gerçekleştirilecek.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından organize edilen çalıştay, kadın ve aile odaklı politikaların geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. - KİLİS