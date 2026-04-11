Polisi karşılarında görünce önce rol icabı kavga ettiler sonra pasta kestiler

Polisi karşılarında görünce önce rol icabı kavga ettiler sonra pasta kestiler
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz bir kutlama yapıldı. İşletme sahipleri tarafından hazırlanan pasta ve çiçekler, polisler tarafından büyük mutlulukla karşılandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, pasta ve çiçeklerle karşılanınca büyük mutluluk yaşadı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren işletme sahibi Gökhan Çolak ve Okan Çolak, Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis ekiplerine sürpriz yaptı. Hazırlanan organizasyon kapsamında ekiplere kavga ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, karşılarında pasta ve çiçeklerle hazırlanan kutlamayı görünce önce şaşırdılar. Ardından mutluluklarını ifade ettiler. Polis logolu özel pasta kesilirken, ekiplere çiçek de takdim edildi.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amiri Bora Güven, sürpriz karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkese teşekkür ediyoruz. Polis Haftamızı kutladıkları için sağ olsunlar. Halkla iç içe olmak bizleri mutlu ediyor. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları olarak çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

Müzakerelere saatler kala ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek

İran'dan Hürmüz'de devrim hazırlığı! Sadece bunu yapan geçebilecek
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Beşiktaş taraftarından Cengiz Ünder'e protesto

Dört gol attıkları maçta hayatının şokunu yaşadı

Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu