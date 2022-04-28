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Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı

Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin mayıs ayında yapılacak kongrede aday olduğunu açıkladı.

KARABÜK (İHA) - Hüseyin Kılıç, Karabük Esnaf Odaları Birliği'nin mayıs ayında yapılacak kongrede aday olduğunu açıkladı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, "07.05.2022 tarihinde yapılacak olan Karabük Esnaf Odaları Birliği kongresi öncesi değerli Karabük Esnaf Oda Başkanları ile bir araya geldik. Yapılan istişareler sonucunda değerli başkan arkadaşlarımın talepleri ve çoğunluğun isteği üzerine şahsımın adaylığı uygun görülmüş olup bana gösterilen teveccühten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Kılıç, Karabük, Mayıs, Yerel, Haberler

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