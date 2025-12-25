Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 425 metre yüksekliğe lav püskürttü

Haberler

Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık 2024'ten bu yana 39 kez patladı. Yanardağdan püsküren lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı ve geçmişte 700'den fazla evi yok eden patlamalarıyla biliniyor.

ABD'nin Hawaii Adası'nda patlayan Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 425 metre yüksekliğe ulaştı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 1 yıldır hareketlilik devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, yanardağın faaliyete geçtiği 23 Aralık 2024'ten bu yana 23 Aralık 2025'te 39'uncu kez patladığı belirtildi. Yanardağdan püsküren lavların 425 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü.

Yanardağda 2018 yılında meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ

