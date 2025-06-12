Kilauea Yanardağı Aralık Ayında 25. Kez Patladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana toplamda 25 kez patladı. Yanardağ, son patlamasında 100 metreye kadar lav püskürttü. 2018 yılında yaşanan patlamalar sırasında 700'den fazla ev yok olmuştu.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 25. kez patladı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı Aralık ayından bu yana 25. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre yanardağ 100 metreye kadar lav püskürttü.

Yanardağ son olarak 4 Haziran'da patlamıştı.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor.

Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış

Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin

ABD vatandaşlarını açık açık uyardı: O ülkeye seyahat etmeyin
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Eşref Rüya'da Zeybek sahnesi çok konuşulmuştu! Prova görüntüleri ortaya çıktı

Zeybek sahnesi gündem oldu! Prova görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.