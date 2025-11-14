Kıdemli Başçavuş İnce ve Uzman Çavuş Dolapci, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi

Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Azerbaycan- Gürcistan sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 20 personel şehit olmuştu. 20 naaşın bulunmasının ardından şehitler, Ankara'da Adli Tıp Kurumu'na getirildi. 20 şehit oradaki işlemler tamamlandıktan sonra Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle defnedilecekleri şehirlere gönderildi.

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve şehit Hava Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenazeye şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı. - ANKARA