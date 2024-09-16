Adıyaman İl Jandarma Komutanı Şehit Aileleriyle Buluştu

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, vatan uğruna canlarını veren şehitlerin aileleriyle bir araya geldi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz, mukaddes vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin ve milletin bekası için yürütülmekte olan terörle mücadele harekatı esnasında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde 25 Eylül 2015 tarihinde şehitlik mertebesine ulaşan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 21 Ağustos 1996 tarihinde Şehit olan Jandarma Er Abdulgani Adalı'nın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleriyle bir araya gelen Albay Hikmet Uz, şehit ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek uzun uzun sohbet etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarettin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN