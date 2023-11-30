Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs gazisi Yıldırım, öğrencilere hatıralarını anlattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde Muş'ta lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde Muş'ta lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kıbrıs Gazisi Sabri Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını, askerdeki hatıralarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Okulun konferans salonunda yapılan söyleşide Gazi Yıldırım'a öğrenciler merak ettikleri konularda sorular da yönelttiler.

Savaşın her türlüsünün kötü oluğunu ifade eden Gazi Yıldırım, Türk askerinin çok merhametli olduğunu belirterek, "Çıkan savaşlar hem ülke ekonomisine zarar verir hem de insanların mal ve canına sebep olmaktadır. Bu nedenle savaşın her türü kötüdür. 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda birçok askerimiz şehit oldu ve birçok askerimiz ise gazi oldu. Türk askeri çok merhametlidir. Savaşta yakaladığımız esirlere zarar vermiyorduk. Kendilerinin ekmek ve su ihtiyacını karşılıyorduk ama Rumlar birçok sivil vatandaşımızı şehit etmişti. Şu anda İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi Rumlar da oranın Türklerine zülüm ettiği için barış hareketi başladı" dedi.

Yıldırım'ın anlattıklarını hayranlıkla dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini sordular. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan Yıldırım, kendisini dinleyen öğrencilere ve programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Toplantıya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gaziler Birim Sorumlu Şube Müdürü Gökmen Oğraş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından son buldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Muş Etkinlikler Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi? Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title