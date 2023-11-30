Kıbrıs gazisi Yıldırım, öğrencilere hatıralarını anlattı

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde Muş'ta lise öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Kıbrıs Gazisi Sabri Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını, askerdeki hatıralarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlatarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Okulun konferans salonunda yapılan söyleşide Gazi Yıldırım'a öğrenciler merak ettikleri konularda sorular da yönelttiler.

Savaşın her türlüsünün kötü oluğunu ifade eden Gazi Yıldırım, Türk askerinin çok merhametli olduğunu belirterek, "Çıkan savaşlar hem ülke ekonomisine zarar verir hem de insanların mal ve canına sebep olmaktadır. Bu nedenle savaşın her türü kötüdür. 20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda birçok askerimiz şehit oldu ve birçok askerimiz ise gazi oldu. Türk askeri çok merhametlidir. Savaşta yakaladığımız esirlere zarar vermiyorduk. Kendilerinin ekmek ve su ihtiyacını karşılıyorduk ama Rumlar birçok sivil vatandaşımızı şehit etmişti. Şu anda İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi Rumlar da oranın Türklerine zülüm ettiği için barış hareketi başladı" dedi.

Yıldırım'ın anlattıklarını hayranlıkla dinleyen öğrenciler, merak ettiklerini sordular. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan Yıldırım, kendisini dinleyen öğrencilere ve programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Toplantıya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gaziler Birim Sorumlu Şube Müdürü Gökmen Oğraş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından son buldu. - MUŞ