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Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Tahsin Taşkıran için cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı. J.Üsteğmen Nuri Uyar, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gazi Taşkıran'ın cenazesi cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaymakam Duman, Taşkıran'ın ailesine Türk bayrağı takdim ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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