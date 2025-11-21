Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Yurdaşen Yılmaz, hayatını kaybetti. Osmancık ilçesinde uzun yıllar öğretmenlik yapan Yılmaz'ın vefatı yakınlarını yasa boğdu. Yılmaz için Beylerçelebi Camii'nde Cuma namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Yurdaşen Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Osman Barışmaz, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
