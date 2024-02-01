Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş Şahitlik Camiinde Son Yolculuğuna Uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş Şahitlik Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Demirtaş için Şehitlik Camiinde tören düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç, askeri erkan Demirtaş ailesi ve yakınları katıldı.

Vali Aslan, Hasan Demirtaş'ın oğlu Serdar Demirtaş'a taziyelerini sundu. - DÜZCE