Kıbrıs Gazisi Rafi Koç'un Cenazesi Törenle Toprağa Verildi

Kıbrıs Gazisi Rafi Koç'un Cenazesi Törenle Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafi Koç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene resmi yetkililer ve askerler katıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafi Koç, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Gebeçınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, İlçe Müftüsü Ahmet Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ile Bandırma ve Gönen'den askeri personel katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Koç'un naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CZN Burak'tan şaşırtan hamle! Burak Özçivit'in milyonluk aracını satın aldı

Ünlü oyuncuyla adı yan yana geldi, ödediği para dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar

Adli Yıl açılışında TBB Başkanı Sağkan'dan peş peşe uyarılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.