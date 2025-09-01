Kıbrıs Gazisi Rafi Koç'un Cenazesi Törenle Toprağa Verildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafi Koç, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene resmi yetkililer ve askerler katıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Rafi Koç, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Gebeçınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, İlçe Müftüsü Ahmet Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ile Bandırma ve Gönen'den askeri personel katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Koç'un naaşı, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel