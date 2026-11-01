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Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Şırnak Uludere'de askeri törenle toprağa verildi

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Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, Şırnak Uludere'de askeri törenle toprağa verildi
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katılarak gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Özelli köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs Gazisi Nurettin Ürper için cenaze töreni düzenlendi. Törene Uludere Kaymakamı Salih Kaya da katıldı. Kaymakam Kaya, törende merhum gazinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, Ürper'e Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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