Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun bakımda tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun, 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni Erbaa Büyük Camii'nde düzenlenerek, şehir mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun, hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi 74 yaşındaki Mehmet Uzun bir süre önce rahatsızlanarak Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Uzun, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum gazi için Erbaa Büyük Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Uzun, dualar eşliğinde şehir mezarlığında toprağa verildi. Törene, Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, ilçe protokolü, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
