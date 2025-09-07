Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve gazilik unvanına sahip olan Gazi Mehmet Güneş, bir süredir hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Güneş için Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesinde düzenlenen veda töreni sonrası Zağnos Paşa camisine getirildi.

Gazi Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri personel törenle musalla taşına yerleştirmesi sonrası ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Balıkesir İl Başkanı Salim Özdem, Garnizonda görevli askeri birlikleri subay, astsubay ve erleri, gazinin yakınları, mahalle sakinleri ve Kıbrıs gazisi arkadaşları katıldı. Gazi Mehmet Güneş'in cenazesi Çınarlıdere kabristanında askeri törenle toprağa verildi. - BALIKESİR