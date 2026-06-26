Haberler

Sivas'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Aldemir, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla aile mezarlığına defnedildi.

Sivas'ta vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Aldemir'in cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan ve bir süredir evinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi İbrahim Aldemir, hayatını kaybetti. Aldemir için cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aldemir'in ailesi, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 73 yaşındaki İbrahim Aldemir'in naaşı, alınan helallik sonrası Yalnızbağlar Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi, 2 binden fazla yaralı var

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını