Kıbrıs Gazisi Erol Çimşir KOAH Nedeniyle Hayatını Kaybetti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de KOAH rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Erol Çimşir, Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Erol Çimşir, Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Saçmalıpınar Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum gazi, dualar eşliğinde defnedildi. Cenaze törenine Düzce Valisi Mehmet Makas ile il ve ilçe protokolü de katıldı. Vali Mehmet Makas, cenaze töreninde gazinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek merhuma Allah'tan rahmet diledi. Cenaze merasiminin ardından Vali Makas, aynı mezarlıkta bulunan şehit kabirlerini de ziyaret ederek dua etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı