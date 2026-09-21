Kıbrıs Gazisi Edip Şahin Erzurum’da ağırlandı

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Erzurum'da Kıbrıs Gazisi 84 yaşındaki Edip Şahin için anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

İzmir'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Edip Şahin, Palandöken ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Hakan Yeşilyurt'un daveti üzerine doğduğu topraklar olan Erzurum'a geldi. Yeşilyurt, Gaziler Günü kapsamında Şahin'i, babasıyla aynı üniformayı gururla taşıyarak emekli olan oğlu Caner Şahin ile bir araya getirdi. Baba ve oğlun buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hakan Yeşilyurt, Gazi Edip Şahin için akrostiş sanatını kullanarak hazırladığı "Kıbrıs Gazisine" isimli şiiri de kendisine takdim etti. Programda Gazi Şahin'e Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ikram edildi.

Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yapan Yeşilyurt, şehitleri rahmetle, gazileri ise sağlık ve uzun ömür dilekleriyle andığını belirtti. Gazi Edip Şahin'in elini ülke adına öpen Yeşilyurt, Şahin'e İzmir'den Erzurum'a gelerek davetini kabul ettiği için teşekkür etti.

Yeşilyurt, gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini ifade ederek Gazi Edip Şahin'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı