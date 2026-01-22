Haberler

Kıbrıs Gazisi Durmaz törenle ebediyete uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Mahmut Durmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 72 yaşında hayatını kaybeden Durmaz için Bulanık Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Türk bayrağına sarılı naaş, askeri tören eşliğinde öğle namazını müteakip İnönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Garnizon Komutanı Ali Osman Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Bulanık Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Defin sonrası protokol ve askeri erkan, Şehitlik Mahallesi Hazreti Ebubekir Camisi taziye evinde aileye başsağlığı dileklerini iletti. - MUŞ

