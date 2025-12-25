Haberler

Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene Vali, milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat'ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tokat merkeze bağlı Alan Köyü'nde toprağa verildi. Düzenlenen cenaze törenine Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, merhum gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
