Kıbrıs Gazisi Cemal Delibaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Cemal Delibaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Van'ın Erciş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Cemal Delibaş, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Cemal Delibaş, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Cemal Delibaş için Kara Yusuf Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Düzenlenen cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınları ile Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Murat Payas, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Canpolat, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Delibaş, kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Erciş Kaymakamı Karaloğlu ve protokol üyeleri, cenaze töreninin ardından Yukarıçınarlı Merkez Erenler Camii Taziye Evi'nde merhumun ailesine başsağlığı diledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
