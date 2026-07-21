Kıbrıs gazilerinden Kaymakam Yıldırım'a anlamlı ziyaret

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs gazileri, Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gazilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Ayşegül Yıldırım, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı gazilere minnet ve şükranlarını ifade etti.

Kaymakam Yıldırım, vatan uğruna büyük fedakarlık gösteren gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı