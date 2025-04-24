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Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Fuat Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Fuat Özcan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Düzce'de vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fuat Özcan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Düzce Valisi, askeri erkan ve yakınları katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Fuat Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Sarayyeri Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Fuat Özcan vefat etti. Gazi Özcan için düzenlenen cenazeye Vali Selçuk Aslan, askeri erkan, protokol üyeleri, sevenleri ve Özcan ailesi katıldı. Sarayyeri Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazın ardından Özcan ebedi istirahatgahına uğurladı.

Vali Selçuk Aslan, Özcan ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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