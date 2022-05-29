Kibariye'den Memleketi Akhisar'da Konser - Haberler

563. Çağlak Festivali kapsamında Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen konserin son gününde Akhisarlı arabesk-pop müziğin önemli ismi Kibariye sahne aldı.

Festival kapsamında sırasıyla rock müzik grubu Gripin, pop sanatçısı Derya Uluğ ve Metin Özülkü Orketsrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın'ın yer aldığı "Şimdi 90'lar" grubu sahne aldı. On binlerce kişinin doldurduğu Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet konser alanında sahne alan güçlü vokali ve kendine has yorumu ile Türkiye'nin değerli isimleri arasında yer al Kibariye, 17 yıl sonra tekrar Akhisar'da sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Akhisarlı olduğunu ifade ederek bundan da büyük mutluluk duyduğunu belirten Kibariye, 17 yıl sonra tekrar Akhisarlılarla buluşturan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da sahneye çıkarak Akhisarlı sanatçı Kibariye'ye teşekkür ederek çiçek sundu.

"KİBARİYE, 563. AKHİSAR ÇAĞLAK FESTİVALİ'NDE ON BİNLERCE AKHİSARLIYA, MEMLEKETİNDE MUHTEŞEM BİR GECE YAŞATTI"

Muhteşem bir gece yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımızın kızı, hemşehrimiz Kibariye, 563. Akhisar Çağlak Festivali'nde on binlerce Akhisarlıya, memleketinde muhteşem bir gece yaşattı. Kibariye'ye, Akhisar halkımıza ve bizleri yalnız bırakmayan CHP Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel