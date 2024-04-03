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KFOR Mehmetçikleri Kosova'da Ramazan Pidesi Dağıttı

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NATO'ya bağlı Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapan Türk askeri, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da iftarlık Ramazan pidesi dağıttı.

Barış Gücü (KFOR) bünyesi altında 25 yıldır Kosova'da görev yapan Mehmetçik, her yıl geleneksel hale getirdiği iftar çadırı ve pide dağıtım geleneğini bu yıl da bozmadı. Ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde iftar çadırı kuran Mehmetçik, verdiği iftar yemeği dışında her akşam 500 adet Ramazan pidesi de dağıtıyor. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak Prizren'deki Türk mahallesi Kurila da, Ramazan pidesi dağıtan Mehmetçik yoğun ilgiyle karşılandı.

Mehmetçik, Ramazan ayı boyunca Kosova'nın farklı şehirlerinde her akşam Ramazan pidesi dağıtmaya devam ederken, Kosovalı çocuklar Mehmetçiklere sarılarak teşekkür etti. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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