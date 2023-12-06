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Kestel Belediyesi 'Eller de, yürekler de üşümesin' projesi ile ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli

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Kestel Belediyesi, 'Eller de, yürekler de üşümesin' projesi kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara atkı, bere, eldiven ve çorap hediye etti. Ayrıca 178 öğrenciye okul üniforması ve kırtasiye seti desteği sağlandı.

Kestel Belediyesi'Eller de, yürekler de üşümesin' projesi çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara atkı, bere, eldiven ve çorap hediye etti.

Sosyal Sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Kestel Belediyesi, bu kez ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. 'Eller de, yürekler de üşümesin' projesini hayata geçiren Kestel Belediyesi, ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çocuklara atkı, bere, eldiven ve çorap hediye etti. Ayrıca 178 öğrenciye okul üniforması ve kırtasiye seti desteğinde bulunuldu. Hediyelerini ve desteklerini alan çocuklar, belediye ekiplerine teşekkür ederken, mutlulukları gözlerinden okundu.

Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kestel'imizde çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal yardım projelerimiz ile hemşehrilerimizin, çocuklarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Daha önce, her yıl yaptığımız gibi ihtiyaç sahiplerimize okul üniforması ve kırtasiye desteğinde bulunmuştuk. Şimdi ise soğuk kış günlerinin kendini hissettirmesi ile minik öğrencilerimize atkı, bere, eldiven ve çoraptan oluşan hediye paketlerini ulaştırdık. Hediyelerini alan çocuklarımızın mutluluklarını görünce bizimde mutluluğumuz ve sevincimiz artıyor. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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