KESOB'da Başkan Odakır güven tazeledi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin genel kurulunda mevcut başkan Şeyhi Odakır, yeniden başkanlığa seçildi.

KESOB Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Divan heyeti başkanlığına Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Başkan adaylarının konuşmasının ardından yapılan oylamada Mevcut Başkan Şeyhi Odakır 167, Hayrullah Şahin ise 128 oy aldı. 1 oyun da geçersiz sayıldığı genel kurul sonucunda Şeyhi Odakır, yeniden başkanlığa seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı