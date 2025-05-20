Keşan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Keşan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin kasklı sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verildi.

Keşan'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin kasklı sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Yeni Mahalle'de, Mehmet Gemici Caddesi istikametine giden A.Ç. yönetimindeki 22 ADM 738 plakalı motosiklet, yola çıkış yapmak isteyen Ş.N.A. yönetimindeki 22 PG 444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç., ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel
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