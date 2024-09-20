Üye Girişi
Haberler

Keşan'da Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı, İki Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpmasıyla gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Keşan'da elektrikli motosiklet yayaya çarptı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi'nden Rasim Ergene Caddesi istikametine giden B.Y. yönetimindeki elektrikli motosiklet, Esnaf Odaları Sokak kesişiminde yolun karşısına geçmek isteyen Ş.T.'ye çarptı. Düşerek başını yere çarpan Ş.T. ve devrilen motosikletten düşen sürücü B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Keşan'da Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı, İki Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKER GÜREL - Yerel

Motosiklet Teknoloji Güvenlik 3-sayfa Edirne trafik Yerel Yaşam Keşan

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne? "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var? Türk Escobar kimdir, öldü mü,neden öldü? YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 75. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });