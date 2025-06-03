Kertil Mahallesi'nde Tarihi Seçim: Ayşe Demir, İlk Kadın Muhtar Oldu

Kertil Mahallesi'nde Tarihi Seçim: Ayşe Demir, İlk Kadın Muhtar Oldu
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde gerçekleştirilen ara seçimde Ayşe Demir, 53 oy alarak mahalle tarihinin ilk kadın muhtarı oldu. Ayşe Demir, eşinden devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde yapılan ara seçimde Ayşe Demir, yeni muhtar seçildi. Demir, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

Sındırgı'nın Kertil ve Bulak kırsal mahallelerinde pazar günü yapılan muhtarlık seçimlerinde değişim yaşandı. Devam eden davalar sonucunda görevden alınan muhtarların yerine yeni isimler seçildi.

Kertil Mahallesi'nde eski muhtar Ramazan Demir'in görevden alınmasının ardından eşi Ayşe Demir, muhtarlık için adaylığını koydu. Seçimde Ayşe Demir ile mahalle sakinlerinden Ali Koç yarıştı. 113 seçmenin bulunduğu mahallede 103 kişi sandık başına gitti. 3 oy geçersiz sayılırken, 100 geçerli oydan 53'ünü alan Ayşe Demir seçimi kazandı. Demir, böylece Kertil Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Ayşe Demir, "Eşimden devraldığım bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Kadınların yönetime katılması mahallemiz için bir kazançtır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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