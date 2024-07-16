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Kerbela'da Şehit Edilen Hazreti Hüseyin ve Yakınları Iğdır'da Anıldı

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Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakını, Iğdır'da Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaşın katılımıyla anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okundu ve konuşmalar yapıldı. Vali Ercan Turan birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tumay ise Hz. Hüseyin'in önemini vurguladı.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakını, Iğdır'da Caferi mezhebine mensup binlerce vatandaşın katılımıyla anıldı.

Hz. Hüseyin'in ve 72 yakının Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin bin 385'inci yıl dönümü dolayısıyla bugün Iğdır Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda anma programı düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Ehlibeyt Alimler Derneği Başkanı Zeki Tümay günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programa katılan Vali Ercan Turan, konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunda bulundu.

Turan, "Hz. Hüseyin'Eğer ben bu yola çıkmasam korkarım ki benden sonra kimse adaletsizliğe, zulme, haksızlığa başkaldırmaz' diyerek hak bildiği yolda yürüyen Hz. Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Ehlibeyit Alimler Derneği Başkanı Zeki Tumay ise, "İmam Hüseyin 124 bin peygamberin sonuncusu ve efendisi olan Hz. Muhammed Mustafa'nın torunudur. O hazretin soyunun devam ettiricisidir. Çünkü buyurmuş ki her peygamberin soyu kendinden devam etti benim soyum Ali Ebutalip  ile devam edecektir. İmam Hüseyin kurtuluş gemisi ve hidayet meşalesidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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