Kepsut minik tasarrufçular projesi - Haberler

Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve Kepsut Belediyesi'nin ortak çalışması ile Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu ve öğrencilerine birikim ve tasarruf hakkında sunum ve kumbara dağıtımı gerçekleştirdiler.

Proje ile minikler ile anaokulunda kumbara yapan Meslek Yüksekokulu öğrencileri kumbaraları hediye ederek birikim için miniklerin ilk adımlarını atmalarına yardımcı oldu.

Kepsut MYO öğrencileri Sosyal Sorumluluk projesi için belediye ile ortak bir çalışma yürütüp Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine tasarruf ve birikim hakkında slayt sunumu ve söyleşi gerçekleştirip öğrencilere kumbara dağıtımı sağladılar. Projedeki görevli öğrencilerinden Damla Ay proje ile ilgili konuştu. "Çocuklar bizim geleceğimiz onlara tasarrufu ve birikimi ne kadar güzel aşılayabilirsek geleceğimiz o kadar güvende olacaktır. Girdiğimiz her sınıftaki öğrenciler o kadar bilgili ve saygılıydı ki gerçekten hayran kalınası onlara bir şeyler anlatmak onlarla konuşmak bizim için çok özeldi onların yüzündeki tebessüm ve mutluluk her şeye değer. Bu projede bizi destekleyen okulumuz Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın Kepsut belediye başkanımız İsmail Cankul'a ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Engin Şahin'e teşekkür ederiz." - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel