Kepçe operatörü Emine gelin, görenleri şaşırtıyor

AYDIN Aydın'ın Söke ilçesinde kepçe operatörü 38 yaşındaki Emine Akkın görenleri şaşırtırken, Akkın'ı kepçe kullanırken görenler gözlerine inanamıyor. Mutfakta olduğu kadar kepçe operatörlüğünde de başarılı olan ve önce kaynanasını sonra da yöre halkını şaşırtan Emine gelin, "Kadın isterse her şeyi başarır" dedi.

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası bulunan girişimci Erhan Akkın, pandemi döneminde en önemli yem kaynaklarından olan mısır silajına rağbetin daha da artmasıyla tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için mısır silajı paketleme tesisi kurdu. Akkın'ın eşi Emine Akkın da uzun yıllar muhasebeci olarak çalıştığı işinden ayrılarak eşinin yardımına koştu. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Akkın bir yıl önce eşine yardımcı olmak için tesiste çalışmaya başladı. Kepçenin direksiyonuna geçen Akkın, erkek mesleği olarak bilinen kepçe operatörlüğünü en az ev hanımlığı kadar başarı ile sürdürerek, tonlarca ağırlıktaki iş makinesini adeta otomobil kullanır gibi rahatlıkla kullanıyor. Kendisini kepçenin direksiyonunda görenlerin çok şaşırdıklarını hatta bazen de gelip kendisini tebrik edenlerin olduğunu ifade eden Akkın, "Kadın isterse her şeyi başarır. Bu yaptığım iş de bunun örneklerinden bir tanesi. Eşimle yumruğu aynı yere vuruyoruz" dedi.

"Neden olmasın dedim ve başladım"

Daha önceleri otomobil ve traktör kullandığını şimdi de kepçeye el attığını ifade eden kepçe operatörü Emine Akkın, "Daha önce özel kurumda muhasebecilik yapıyordum. Muhasebeyi bıraktıktan sonra 8 ay gibi bir süreçte evdeyim. Gelen teklifler de oldu. Eşim başka bir yerde çalışmama çok sıcak bakmadı. Ama ben çalışmaya alışkın bir insanım, yapamadım. Evde oturacağıma sana yardım ederim fabrikada çalışırım dedim. Bana 'ne yapacaksın?' diye sorduğunda ben de 'kepçe kullanırım' dedim. O da o zaman 'hadi kullan, git bin o zaman' dedi. Ben de direksiyona geçtim bir daha da inemiyorum. Otomobil, traktör gibi araçlar kullanıyorum. Kepçeyi de kullanabileceğimi düşündüm ve bu işe başladım. Burada eşimle birlikte sılaj yapıyoruz. Eleman çalıştırmak zor, kendi işimizi kendimiz yapalım dedik ve başladık, devam ettiriyoruz" dedi.

"Gören gözlerine inanamıyor"

Kendisini kepçe kullanırken görenlerin çok şaşırdığını belirten Akkın, "Özellikle kırsal mahallede yaşayan insanlar buradan gelip geçerken beni kepçe kullanırken görünce çok şaşırıyorlar. Hatta durup yanımıza gelenler bile oluyor zaman zaman. Olumlu geri dönüşler oluyorum, beni tebrik eden çok oluyor. Ev işleri bana göre daha zor. Evde hiç iş bitmiyor. Burası da çoğu zaman yoğun. Bazen gece sabaha kadar çalıştığımız bile oluyor ama ben şikayetçi değilim. Kadınlar evde oturmasın, çalışıp ekonomik özgürlüklerini elde etsinler. Kadın orda çalışamaz, burada çalışamaz, o işi yapamaz, edemez diye bir şey yok. Kadınlar çocuklarını da iyi yetiştirilmeli, işlerini de yapmalı. Annenin yetiştirdiği çocuk farklı. Ancak çalışınca her şey çok daha güzel. Yumruğu bir yere vurmak güzel" diye konuştu.

"Direksiyonu eşime kaptırdım"

Kepçenin direksiyonunu geçen yıl eşine kaptırdığını belirten Emine Akkın'ın eşi Erhan Akkın da eşine sonuna kadar destek olduğunu kaydederek "Eşim işi bıraktı, sıkılmaya başladı. Ben de fabrikaya gel dedim. Kepçenin direksiyonuna geçmek istedi ve o günden bu güne çok güzel kullanıyor. Yapamayacağı iş yok. İnsanlar yoldan geçerken kafayı çevirip bir daha bakıyorlar. Bir kadının kepçe kullanması pek görülen bir şey değil ama kadınlar her işi yapmalı. Eşime bu konuda sonsuz güveniyorum. Kafasına koyduğu her işi yapabiliyor. İşçi bulmak, operatör bulmak zor. Yeni gelen nesilde de bu işi yapacak insan yetişmiyor. Maalesef genç neslimiz tembel, masa başı iş istiyor. Tabi öyle bir dünya yok o nedenle başka birini almayı da düşünmüyorum. Ama yabancı biri ile bunu yapmamız zor. Yabancı birine bunu yaptırtamazsınız. Yanımda eşim var o bana yetiyor"